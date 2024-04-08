В Китае отрицают поставки товаров военного назначения в Россию

Пекин отрицает предоставление Китаем военной поддержки России для войны против Украины и уверяет в надлежащем контроле за экспортом товаров военного назначения. Об этом на брифинге заявила представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя публикацию Bloomberg об увеличении помощи Пекина Москве и, в частности, предоставления данных геопространственной разведки, сообщает Укринформ.

"Позиция Китая в украинском вопросе всегда объективна и справедлива. Мы активно работаем над продвижением мирных переговоров и политического урегулирования" , - сказала Мао.

Она добавила, что Китай не был стороной, которая привела к "украинскому кризису" (так в Пекине называют войну – ред.) и не получает от нее никакой выгоды и заверила в надлежащем контроле китайского военного экспорта.

"Китай регулирует экспорт товаров, подлежащих повышенному контролю, в соответствии с его законами и правилами" , - заявила дипломат.

Мао назвала отношения Китая с Россией "нормальными" и призвала "соответствующие страны", очевидно, имея в виду США и остальных партнеров Украины, "не нападать на них и не наносить ущерб законным правам и интересам китайских компаний".

Как сообщалось, издание Bloomberg со ссылкой на источники в Вашингтоне проинформировало, что Соединенные Штаты предупреждают союзников об усилении поддержки России со стороны Китая, в том числе путем предоставления данных геопространственной разведки.

По данным СМИ, Китай предоставил России спутниковые снимки для военных целей, а также микроэлектронику и станки для танков. Поддержка Китая также включает в себя оптические приборы, топливо для ракет и усиление космического сотрудничества.