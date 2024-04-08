Павлюк про мобілізацію: Система не ідеальна, але ображати працівників ТЦК неприпустимо

Командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк заявив, що вважає неприпустимим негативне ставлення до працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та попередив, що ніхто не дозволить порушувати права військових, повідомляє Українська правда.

"Збройні сили України – єдина сила, здатна зупинити і знищити ворога. Як суспільство допустило, щоб військових почали боятись, дозволяли собі їх ображати? Сьогодні більшість працівників ТЦК – це вчорашні воїни, якими усі захоплювались і пишались. Що сталось? Чому сьогодні від них ховаються, чому дозволяють собі їх зневажати, влаштовують цькування і навіть бійки? Це неприпустимо" , – зазначив Павлюк.

За словами командувача, військовослужбовці, ветерани — це не прохачі і не агітатори, а люди, які виконали свій конституційний обов’язок.

"Ми не маємо права допустити, щоб вони почувалися винними, непотрібними чи небезпечними перед тими, кому вони буквально врятували життя" , - зазначив він.

Павлюк визнав, що система ТЦК не ідеальна, і ведеться робота над її вдосконаленням. Він додав, що на всі випадки перевищення повноважень командування Сухопутних військ, правоохоронні органи оперативно реагують.

"Ми не будемо миритись із порушенням прав цивільних громадян, але й порушувати права військових не дозволимо" , - попередив командувач.