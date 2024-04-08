Павлюк о мобилизации: Система не идеальна, но оскорблять работников ТЦК недопустимо
Командующий Сухопутных войск Александр Павлюк заявил, что считает недопустимым негативное отношение к работникам территориальных центров комплектования и социальной поддержки и предупредил, что никто не позволит нарушать права военных, сообщает Украинская правда.
"Вооруженные силы Украины - единственная сила, способная остановить и уничтожить врага. Как общество допустило, чтобы военных начали бояться, позволяли себе их оскорблять? Сегодня большинство работников ТЦК - это вчерашние воины, которыми все восхищались и гордились. Что произошло? Почему сегодня от них прячутся, почему позволяют себе их презирать, устраивают травлю и даже драки? Это недопустимо", – отметил Павлюк.
По словам командующего, военнослужащие, ветераны - это не просители и не агитаторы, а люди, которые выполнили свой конституционный долг.
"Мы не имеем права допустить, чтобы они чувствовали себя виноватыми, ненужными или опасными перед теми, кому они буквально спасли жизнь", - отметил он.
Павлюк признал, что система ТЦК не идеальна, и ведется работа над ее совершенствованием. Он добавил, что на все случаи превышения полномочий командования Сухопутных войск, правоохранительные органы оперативно реагируют.
"Мы не будем мириться с нарушением прав гражданских граждан, но и нарушать права военных не позволим", - предупредил командующий.
"Все граждане Украины должны держать голову холодной и осознать одну простую истину: армия и народ неделимы. Особенно во время битвы за существование государства", - сказал Павлюк.