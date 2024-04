У Трампа спростували інформацію про "мирний план" з відмовою від територій

Радник виборчої кампанії Дональда Трампа Джейсон Міллер назвав фейковою новиною повідомлення The Washington Post, у якому видання розкрило нібито деталі "мирного плану" Трампа щодо України. Про це Міллер розповів в інтерв'ю The New York Post, повідомляє Європейська правда.

Міллер наполіг на тому, що Трамп не пристане на жодний мирний план, поки не вступить на посаду і не зможе належним чином зважити всі варіанти.

"Це все фейкові новини від Washington Post. Вони просто вигадують це" , – сказав радник кампанії Трампа Міллер.

Водночас він наголосив, що Трамп – "єдиний, хто говорить про припинення вбивств" . "Джо Байден говорить про продовження вбивств" , – заявив Міллер, вочевидь, маючи на увазі позицію Байдена підтримувати Україну зброєю.

Трамп – ймовірний кандидат у президенти від республіканців – часто хвалився тим, що міг би домовитися про мирну угоду між Росією та Україною протягом 24 годин, якщо його оберуть. Але він неодноразово відмовлявся публічно уточнити, як він зміг би це зробити.

Видання The Washington Post з посиланням на джерела повідомило, що Трамп нібито прагне підштовхнути Україну до поступок РФ і передачі під її контроль українських територій – зокрема, Криму та Донбасу.