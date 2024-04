У Трампа опровергли информацию о "мирном плане" с отказом от территорий

Советник избирательной кампании Дональда Трампа Джейсон Миллер назвал "фейковой новостью" сообщение The Washington Post, в котором издание раскрыло якобы детали "мирного плана" Трампа по Украине. Об этом Миллер рассказал в интервью The New York Post, сообщает Европейская правда.

Миллер настоял на том, что Трамп не согласится ни на один мирный план, пока не вступит в должность и не сможет должным образом взвесить все варианты.

"Это все фейковые новости от Washington Post. Они просто придумывают это" , – сказал советник кампании Трампа Миллер.

В то же время он подчеркнул, что Трамп – "единственный, кто говорит о прекращении убийств" . "Джо Байден говорит о продолжении убийств" , – заявил Миллер, очевидно, имея в виду позицию Байдена поддерживать Украину оружием.

Трамп – вероятный кандидат в президенты от республиканцев – часто хвастался тем, что мог бы договориться о мирном соглашении между Россией и Украиной в течение 24 часов, если его выберут. Но он неоднократно отказывался публично уточнить, как он смог бы это сделать.

Издание The Washington Post со ссылкой на источники сообщило, что Трамп якобы стремится подтолкнуть Украину к уступкам РФ и передаче под ее контроль украинских территорий – в частности, Крыма и Донбасса.