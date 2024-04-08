Захист Харкова від російських ударів: Зеленський збирав Ставку

Президент України Володимир Зеленський повідомив про проведення засідання Ставки Верховного головнокомандувача, головним питанням якого був захист Харкова від російських повітряних ударів. Йшлося, зокрема, про посилення протиповітряної оборони (ППО) та радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Про це йдеться﻿ в дописі в Telegram-каналі Зеленського.

"Основне питання – Харків, захист міста від російських ударів і можливість зміцнити наші ППО і РЕБ на Харківщині" , – йдеться в повідомленні.

На Ставці заслухали доповіді військових щодо фізичного захисту обʼєктів енергетики та про результативність збиття дронів і ракет. "Будуть окремі завдання для наших дипломатів щодо роботи з партнерами заради нових систем ППО для України" , – наголосив президент.

Окрім цього, обговорили ситуацію на фронті.

"Головком Олександр Сирський представив інформацію про ситуацію на основних бойових напрямках. Тримаємо позиції. Головне зараз – ефективна логістика" , – повідомив Зеленський.

Він додав, що розвідка та спеціальні служби працюють над новими кроками для зменшення російського потенціалу війни.