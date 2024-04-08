Защита Харькова от российских ударов: Зеленский собирал Ставку

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведении заседания Ставки Верховного главнокомандующего, главным вопросом которого была защита Харькова от российских воздушных ударов. Речь шла, в частности, об усилении противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Зеленского.

"Основной вопрос – Харьков, защита города от российских ударов и возможность укрепить наши ПВО и РЭБ в Харьковской области" , – говорится в сообщении.

На Ставке заслушали доклады военных о физической защите объектов энергетики и о результативности сбития дронов и ракет. "Будут отдельные задачи для наших дипломатов по работе с партнерами ради новых систем ПВО для Украины" , - подчеркнул президент.

Кроме того, обсудили ситуацию на фронте.

"Главком Александр Сырский представил информацию о ситуации на основных боевых направлениях. Держим позиции. Главное сейчас – эффективная логистика" , – сообщил Зеленский.

Он добавил, что разведка и специальные службы работают над новыми шагами по уменьшению российского потенциала войны.