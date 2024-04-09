WP: Росія розгорнула кампанію для зупинки військової допомоги Україні

Видання The Washington Post отримало доступ до документів розвідки ЄС та довідалося, що російські політтехнологи та інтернет-тролі розгорнули кампанію з дискредитації України щоб зупинити ухвалення допомоги Києву, повідомляє Українська правда.

Йдеться про понад сотню документів, датованих від травня 2022 року до серпня 2023 року, із внутрішнього листування людей, залучених до кампанії із поширення дезінформації. Документи свідчать, що Москва у Франції та Німеччині працює над тим, щоб послабити підтримку Києва та дестабілізувати ситуацію в самій Україні.

Метадані документів вказують на те, що вони були написані членами команди, що працювала на Іллю Гамбашидзе, керівника московської PR-компанії Social Design Agency. У березні Сполучені Штати наклали санкції на Гамбашидзе за його участь в "іноземній кампанії зі зловмисного впливу" за вказівкою Кремля.

Видання наводить приклад завдання, яке один із політтехнологів доручив працівнику ботоферми: "Потрібно написати коментар, не більше 200 символів від імені жителя передмістя великого міста. Фіктивний американець не підтримує військову допомогу, яку США надають Україні, і вважає, що гроші потрібно витрачати на захист кордонів Америки, а не України, а політика Байдена веде США до краху".

Інший наратив передбачає звинувачення української влади у крадіжці й продажі західної зброї. Ще один стверждує про те, що "американці не готові пожертвувати своїм добробутом заради конфлікту в Україні", а також, що тісніші відносини Росії з Китаєм - це нова загроза, створена чинною політикою США.

Боти поширюють також інформацію про "зростання бідності, рекордну інфляцію, зупинку економічного зростання та ризик втрати роботи для білих американців". Одна з публікацій, приміром, спробувала порівняти рівень кількості безхатьків в Америці і в Росії. Мовляв, Сполучені Штати починають все більше нагадувати "країну третього світу".

У коментарі до статті поширеному російським тролем, йдеться наступне: "Мене охоплює гнів, коли черговий український пакет допомоги розподіляється по кишенях американських і українських чиновників. Важко зрозуміти такі жести "допомоги", коли власні безхатьки сидять під ногами перехожих та сплять під мостами".

За інформацією WP, Кремль серйозно зайнявся підривом американської підтримки України в січні 2023 року. Перший заступник глави адміністрації Кремля Сергій Кирієнко скликав команду політтехнологів, які вже працюють над кампаніями послаблення підтримки Києва в Європі, і попросив їх розширити свої зусилля.

У Республіканській партії розповіли, що пріоритетом Росії є зупинка постачання зброї, тому вони "кидають речі об стінку, можливо, щось і прилипне".

Джерела серед республіканців стверджують, що кампанія росіян включає кілька напрямків, деякі з них працюють краще, ніж інші. Росіянам байдуже. Вони просто намагаються "засіяти довкілля".