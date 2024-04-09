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WP: Россия развернула кампанию для остановки военной помощи Украине

WP: Россия развернула кампанию для остановки военной помощи Украине
Фото: Рixabay

Издание The Washington Post получило доступ к документам разведки ЕС и узнало, что российские политтехнологи и интернет-тролли развернули кампанию по дискредитации Украины, чтобы остановить принятие помощи Киеву, сообщает Украинская правда.

Речь идет о более чем сотне документов, датированных от мая 2022 года до августа 2023 года, из внутренней переписки людей, вовлеченных в кампанию по распространению дезинформации. Документы свидетельствуют, что Москва во Франции и Германии работает над тем, чтобы ослабить поддержку Киева и дестабилизировать ситуацию в самой Украине.

Метаданные документов указывают на то, что они были написаны членами команды, работавшей на Илью Гамбашидзе, руководителя московской PR-компании Social Design Agency. В марте Соединенные Штаты наложили санкции на Гамбашидзе за его участие в "иностранной кампании по злонамеренному влиянию" по указанию Кремля.

Издание приводит пример задания, которое один из политтехнологов поручил работнику ботофермы: "Нужно написать комментарий, не более 200 символов от имени жителя пригорода большого города. Фиктивный американец не поддерживает военную помощь, которую США оказывают Украине, и считает, что деньги нужно тратить на защиту границ Америки, а не Украины, а политика Байдена ведет США к краху".

Другой нарратив предполагает обвинение украинских властей в краже и продаже западного оружия. Еще один утверждает о том, что "американцы не готовы пожертвовать своим благосостоянием ради конфликта в Украине", а также, что более тесные отношения России с Китаем - это новая угроза, созданная действующей политикой США.

Боты распространяют также информацию о "росте бедности, рекордной инфляции, остановке экономического роста и риске потери работы для белых американцев". Одна из публикаций, к примеру, попыталась сравнить уровень количества бездомных в Америке и в России. Мол, Соединенные Штаты начинают все больше напоминать "страну третьего мира".

В комментарии к статье распространенном российским троллем, говорится следующее: "Меня охватывает гнев, когда очередной украинский пакет помощи распределяется по карманам американских и украинских чиновников. Трудно понять такие жесты "помощи", когда собственные бездомные сидят под ногами прохожих и спят под мостами".

По информации WP, Кремль серьезно занялся подрывом американской поддержки Украины в январе 2023 года. Первый заместитель главы администрации Кремля Сергей Кириенко созвал команду политтехнологов, которые уже работают над кампаниями ослабления поддержки Киева в Европе, и попросил их расширить свои усилия.

В Республиканской партии рассказали, что приоритетом России является остановка поставок оружия, поэтому они "бросают вещи о стенку, возможно, что-то и прилипнет".

Источники среди республиканцев утверждают, что кампания россиян включает несколько направлений, некоторые из них работают лучше, чем другие. Россиянам все равно. Они просто пытаются "засеять окружающую среду".

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