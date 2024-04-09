У Севастополі лунали вибухи, ППО "намагалася збити ціль"
У ніч на вівторок у Севастополі пролунали вибухи, повідомляє Українська правда.
Російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на місцеву владу окупованого Криму написали, що у Севастополі "спрацювала система автоматичного знищення цілі, що низько летить, над морською акваторією, інфраструктура міста нібито не постраждала.
Російські пабліки перед вибухом писали, що в Криму було оголошено ракетну небезпеку.
Вибух був настільки гучним, що його почули мешканці Євпаторії.