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В Севастополе раздавались взрывы, ПВО "пыталась сбить цель"

В Севастополе раздавались взрывы, ПВО "пыталась сбить цель"
Фото: kremlin.ru

У ніч на вівторок у Севастополі пролунали вибухи, сообщает Украинская правда.

Російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на місцеву владу окупованого Криму написали, що у Севастополі "спрацювала система автоматичного знищення цілі, що низько летить, над морською акваторією, інфраструктура міста нібито не постраждала.

Російські пабліки перед вибухом писали, що в Криму було оголошено ракетну небезпеку.

Вибух був настільки гучним, що його почули мешканці Євпаторії.

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