Курс валют НБУ на 9 квітня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 9 квітня 2024 року
Курс долара порівняно з 8 квітня досяг рівня 38.9882 за 1 долар.
Курс євро підвищився на 11 коп. до 42.2008 за 1 євро.
Курс фунта стерлінгів підвищився на 13 коп. до 49.2031 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка підвищився на 2 коп. до 43.0191 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого підвищився на 4 коп. до 9.8654 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|38.988 200
|EUR
|Євро
|42.200 800
|GBP
|Фунт стерлінгів
|49.203 100
|CHF
|Швейцарський франк
|43.019 100
|PLN
|Польський злотий
|9.865 400
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.