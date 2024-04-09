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Курс валют НБУ на 9 квітня

Курс валют НБУ на 9 квітня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 9 квітня 2024 року

Курс долара порівняно з 8 квітня досяг рівня 38.9882 за 1 долар.

Курс євро підвищився на 11 коп. до 42.2008 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів підвищився на 13 коп. до 49.2031 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка підвищився на 2 коп. до 43.0191 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого підвищився на 4 коп. до 9.8654 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 38.988 200 +0.1445
EUR Євро 42.200 800 +0.1098
GBP Фунт стерлінгів 49.203 100 +0.1319
CHF Швейцарський франк 43.019 100 +0.0171
PLN Польський злотий 9.865 400 +0.041

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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