Курс валют НБУ на 9 квітня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 9 квітня 2024 року

Курс долара порівняно з 8 квітня досяг рівня 38.9882 за 1 долар.

Курс євро підвищився на 11 коп. до 42.2008 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів підвищився на 13 коп. до 49.2031 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка підвищився на 2 коп. до 43.0191 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого підвищився на 4 коп. до 9.8654 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 38.988 200 EUR Євро 42.200 800 GBP Фунт стерлінгів 49.203 100 CHF Швейцарський франк 43.019 100 PLN Польський злотий 9.865 400

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.