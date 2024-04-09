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Курс валют НБУ на 9 апреля

Курс валют НБУ на 9 апреля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 9 апреля 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 8 апреля, достиг уровня 38.9882 за 1 доллар.

Курс евро повысился на 11 коп до 42.2008 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов повысился на 13 коп до 49.2031 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка повысился на 2 коп до 43.0191 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого повысился на 4 коп до 9.8654 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 38.988200 +0.1445
EUR Евро 42.200800 +0.1098
GBP Фунт стерлингов 49.203100 +0.1319
CHF Швейцарский франк 43.019100 +0.0171
PLN Польский злотый 9.865400 +0.041

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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