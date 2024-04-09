Курс валют НБУ на 9 апреля
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 9 апреля 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 8 апреля, достиг уровня 38.9882 за 1 доллар.
Курс евро повысился на 11 коп до 42.2008 за 1 евро.
Курс фунта стерлингов повысился на 13 коп до 49.2031 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка повысился на 2 коп до 43.0191 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого повысился на 4 коп до 9.8654 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|38.988200
|EUR
|Евро
|42.200800
|GBP
|Фунт стерлингов
|49.203100
|CHF
|Швейцарский франк
|43.019100
|PLN
|Польский злотый
|9.865400
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.