Курс валют НБУ на 9 апреля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 9 апреля 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 8 апреля, достиг уровня 38.9882 за 1 доллар.

Курс евро повысился на 11 коп до 42.2008 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов повысился на 13 коп до 49.2031 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка повысился на 2 коп до 43.0191 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого повысился на 4 коп до 9.8654 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 38.988 200 EUR Евро 42.200 800 GBP Фунт стерлингов 49.203 100 CHF Швейцарский франк 43.019 100 PLN Польский злотый 9.865 400

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.