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РФ за добу втратила в Україні 850 військових та 23 танки – Генштаб

РФ за добу втратила в Україні 850 військових та 23 танки – Генштаб
Фото: Facebook

Росія втратила за добу в ході війни проти України приблизно 850 своїх військових, 23 танки, 45 бронемашин, 30 артилерійських систем та іншу військову техніку.

Про це повідомляє﻿ Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 09.04.24 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 449 250 (+850) осіб,
  • танків − 7 110 (+23) од,
  • бойових броньованих машин − 13 620 (+45) од,
  • артилерійських систем − 11 386 (+30) од,
  • РСЗВ − 1 039 (+0) од,
  • засобів ППО − 753 (+2) од,
  • літаків − 347 (+0) од,
  • гелікоптерів − 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 9 033 (+37) од,
  • крилатих ракет − 2 065 (+0) од,
  • кораблів/катерів − 26 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 15 181 (+71) од,
  • спеціальної техніки − 1 868 (+1) од.

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