РФ за добу втратила в Україні 850 військових та 23 танки – Генштаб

Росія втратила за добу в ході війни проти України приблизно 850 своїх військових, 23 танки, 45 бронемашин, 30 артилерійських систем та іншу військову техніку.

Про це повідомляє﻿ Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 09.04.24 орієнтовно склали: