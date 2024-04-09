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РФ за сутки потеряла в Украине 850 военных и 23 танка - Генштаб

РФ за сутки потеряла в Украине 850 военных и 23 танка - Генштаб
Фото: Facebook

Россия потеряла за сутки в ходе войны против Украины около 850 своих военных, 23 танка, 45 бронемашин, 30 артиллерийских систем и другую военную технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 09.04.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 449 250 (+850) человек,
  • танков − 7 110 (+23) ед,
  • боевых бронированных машин – 13 620 (+45) ед,
  • артиллерийских систем − 11 386 (+30) ед,
  • РСЗО − 1 039 (+0) ед,
  • средств ПВО − 753 (+2) ед,
  • самолетов − 347 (+0) ед,
  • вертолетов − 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 9033 (+37) ед,
  • крылатых ракет − 2 065 (+0) ед,
  • кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
  • подлодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 15 181 (+71) ед,
  • специальной техники – 1 868 (+1) ед.

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