РФ за сутки потеряла в Украине 850 военных и 23 танка - Генштаб

Россия потеряла за сутки в ходе войны против Украины около 850 своих военных, 23 танка, 45 бронемашин, 30 артиллерийских систем и другую военную технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 09.04.24 ориентировочно составили: