РФ за сутки потеряла в Украине 850 военных и 23 танка - Генштаб
Россия потеряла за сутки в ходе войны против Украины около 850 своих военных, 23 танка, 45 бронемашин, 30 артиллерийских систем и другую военную технику.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 09.04.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 449 250 (+850) человек,
- танков − 7 110 (+23) ед,
- боевых бронированных машин – 13 620 (+45) ед,
- артиллерийских систем − 11 386 (+30) ед,
- РСЗО − 1 039 (+0) ед,
- средств ПВО − 753 (+2) ед,
- самолетов − 347 (+0) ед,
- вертолетов − 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 9033 (+37) ед,
- крылатых ракет − 2 065 (+0) ед,
- кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 15 181 (+71) ед,
- специальной техники – 1 868 (+1) ед.