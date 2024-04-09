У МЗС Китаю заявили про "посилення стратегічної співпраці" з Москвою

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив 9 квітня, що Пекін "посилить стратегічну співпрацю" з Москвою і що обидві країни повинні стояти на боці "чесності і справедливості", повідомляє Радіо Свобода.

Він сказав про це під час зустрічі з російським колегою Сергієм Лавровим. Лавров прибув до Китаю з дводенним офіційним візитом 8 квітня – на тлі прагнення Москви і Пекіна зміцнити відносини у той час, як триває війна Росії проти України.

Лавров після переговорів із міністром закордонних справ Китаю заявив, що російський президент запропонував зміцнити євразійську безпеку, а Китай і Росія домовилися «почати діалог із залученням інших наших однодумців із цього питання».

"Довгий час існувала євроатлантична безпекова структура у вигляді НАТО, звичайно, як і ОБСЄ, але вона викреслює себе зі списку відповідних структур, у рамках яких можна вести змістовні переговори і домовитися про щось на основі балансу інтересів" , – сказав Лавров.

Останніми роками Росія й Китай активізували контакти, а їхнє стратегічне партнерство лише зміцнилося після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Сполучені Штати Америки і їхні союзники запровадили санкції проти обох країн, зокрема проти Москви за вторгнення в Україну.

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