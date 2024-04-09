В МИД Китая заявили об "усилении стратегического сотрудничества" с Москвой

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил 9 апреля, что Пекин "усилит стратегическое сотрудничество" с Москвой и что обе страны должны стоять на стороне "честности и справедливости", сообщает Радио Свобода.

Он сказал об этом во время встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым. Лавров прибыл в Китай с двухдневным официальным визитом 8 апреля – на фоне стремления Москвы и Пекина укрепить отношения в то время, как идет война России против Украины.

Лавров после переговоров с министром иностранных дел Китая заявил, что российский президент предложил укрепить евразийскую безопасность, а Китай и Россия договорились "начать диалог с привлечением других наших единомышленников по этому вопросу".

"Долгое время существовала евроатлантическая структура безопасности в виде НАТО, конечно, как и ОБСЕ, но она вычеркивает себя из списка соответствующих структур, в рамках которых можно вести содержательные переговоры и договориться о чем-то на основе баланса интересов" , - сказал Лавров.

В последние годы Россия и Китай активизировали контакты, а их стратегическое партнерство только укрепилось после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Соединенные Штаты Америки и их союзники ввели санкции против обеих стран, в частности, против Москвы за вторжение в Украину.

Copyright © 2024 RFE/RL, Inc. Перепечатывается с разрешения Радио Свободная Европа / Радио Свобода