США запропонували нову спробу припинення війни в Секторі Гази – WSJ

Директор Центрального розвідувального управління Вільям Бернс представив нову пропозицію, покликану допомогти в досягненні домовленості між Ізраїлем і ХАМАСом щодо припинення шестимісячної війни в Секторі Гази та звільнення заручників, які залишилися.﻿ Про це повідомляє The Wall Street Journal, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Згідно з планом, ХАМАС звільнить 40 із понад 100 бранців, яких досі утримують у Газі, в обмін на звільнення з ізраїльських в'язниць 900 палестинських ув'язнених, зокрема 100 засуджених за звинуваченням у тероризмі, протягом шеститижневого припинення вогню в Газі, повідомили арабські посередники.

США також запропонували дозволити мирним палестинцям без обмежень повертатися в північну частину Гази з півдня, куди вони були змушені переселитися з початку конфлікту в жовтні. Ізраїль не хотів дозволяти це, побоюючись, що бойовики ХАМАС змішаються з цивільним населенням і повернуться в райони, які, за словами Ізраїлю, вже очищені. Раніше ізраїльські переговорники пропонували дозволити 60 тисячам палестинців повернутися туди.

Згідно з планом, палестинці, яким буде дозволено повернутися, отримають свободу пересування двома основними дорогами з півночі на південь, а ізраїльські війська будуть розміщені майже на третину милі від цих доріг.

Пропозиція також вимагає від ХАМАСу надати список 40 заручників, яких він звільнить, включно з п'ятьма жінками-солдатами, і дійти компромісу щодо того, яких палестинських ув'язнених можна буде звільнити з ізраїльських в'язниць.

Війна Ізраїлю з ХАМАСом

7 жовтня 2023 року бойовики радикального палестинського ісламського палестинського руху ХАМАС масштабно атакували Ізраїль із території Сектора Газа. У перші дні атаки терористи вбили 1200 цивільних і солдатів і викрали близько 250 ізраїльтян та іноземців, а також масштабно обстрілювали міста країни.

У відповідь на вторгнення, наприкінці жовтня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розпочала наземну військову операцію проти ХАМАСу в Секторі Газа, яка триває досі.

У середині березня прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявляв, що Ізраїль близький до завершення останньої частини бойових дій. За його словами, військова операція може завершитися приблизно через місяць або два.

Нетаньягу зазначив, що Ізраїль готовий воювати до повної перемоги над ХАМАСом і обіцяє припинити вогонь тільки після повернення всіх заручників, які викрали терористи.

У ніч проти 7 квітня Армія оборони Ізраїлю вивела майже всі свої війська з південної частини Сектору Газа. У регіоні залишається лише одна ізраїльська бригада - "Нахаль". Виведення військ відбулося після чотирьох місяців безперервних боїв у районі Хан-Юніс.

Армія Ізраїлю готує наземну операцію у місті Рафах поблизу кордону з Єгиптом на півдні Сектору Газа. Країни Заходу та Єгипет висловилися проти наступу, побоюючись масової загибелі біженців. Нетаньяху пообіцяв евакуювати 1,4 млн громадян Рафаха до "гуманітарних зон" у центральній частині регіону.