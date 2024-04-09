США предложили новую попытку прекращения войны в Секторе Газа – WSJ

Директор Центрального разведывательного управления Уильям Бернс представил новое предложение, призванное помочь в достижении договоренности между Израилем и ХАМАСом о прекращении шестимесячной войны в Секторе Газа и освобождении оставшихся заложников.﻿ Об этом сообщает The Wall Street Journal, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Согласно плану, ХАМАС освободит 40 из более чем 100 пленников, все еще удерживаемых в Газе, в обмен на освобождение из израильских тюрем 900 палестинских заключенных - в том числе 100 осужденных по обвинению в терроризме - в течение шестинедельного прекращения огня в Газе, сообщили арабские посредники.

США также предложили разрешить мирным палестинцам без ограничений возвращаться в северную часть Газы с юга, куда они были вынуждены переселиться с начала конфликта в октябре. Израиль не хотел разрешать это, опасаясь, что боевики ХАМАС смешаются с гражданским населением и вернутся в районы, которые, по словам Израиля, уже очищены. Ранее израильские переговорщики предлагали разрешить 60 тысячам палестинцев вернуться туда.

Согласно плану, палестинцы, которым будет разрешено вернуться, получат свободу передвижения по двум основным дорогам с севера на юг, а израильские войска будут размещены почти на треть мили от этих дорог.

Предложение также требует от ХАМАСа предоставить список 40 заложников, которых он освободит, включая пять женщин-солдат, и прийти к компромиссу относительно того, какие палестинские заключенные могут быть освобождены из израильских тюрем.

Война Израиля с ХАМАСом

7 октября 2023 года боевики радикального палестинского исламского движения ХАМАС масштабно атаковали Израиль с территории Сектора Газа. В первые дни атаки террористы убили 1200 гражданских и солдат и похитили около 250 израильтян и иностранцев, а также масштабно обстреливали города страны.

В ответ на вторжение, в конце октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную военную операцию против ХАМАСа в Секторе Газа, которая продолжается до сих пор.

В середине марта премьер Израиль Биньямин Нетаньяху заявлял, что Израиль близок к завершению последней части боевых действий. По его словам, военная операция может завершиться примерно через месяц или два.

Нетаньяху отметил, что Израиль готов воевать до полной победы над ХАМАСом и обещает прекратить огонь только после возвращения всех похищенных террористами заложников.

В ночь на 7 апреля Армия обороны Израиля вывела почти все свои войска из южной части Сектора Газа. В регионе остается всего одна израильская бригада - "Нахаль". Вывод войск произошел после четырех месяцев непрерывных боев в районе Хан-Юнис.

Армия Израиля готовит наземную операцию в городе Рафах вблизи границы с Египтом на юге Сектора Газа. Страны Запада и Египет высказались против наступления, опасаясь массовой гибели беженцев. Нетаньяху пообещал эвакуировать 1,4 млн гражданских жителей Рафаха в "гуманитарные зоны" в центральной части региона.