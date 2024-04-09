Росіяни атакували підстанції у Полтавській та Львівській областях – Міненерго

У ніч на 9 квітня російські війська атакували обʼєкти енергетичної інфраструктури у Полтавській та Львівській областях. Водночас відключення електрики застосовують лише на Харківщині.

Про це повідомили﻿ у міністерстві енергетики України.

"Вночі ворог атакував високовольтну підстанцію на Полтавщині - на території виникло загоряння, яке було ліквідовано силами ДСНС, постраждалих немає. Є пошкодження обладнання.

Також була атакована високовольтна підстанція на Львівщині, зафіксовано займання обладнання. Постраждалих немає. Триває огляд і уточнення наслідків нічних атак" , – йдеться у повідомленні.

Також на Дніпропетровщині одночасно відключились дві високовольтні повітряні лінії через бойові дії, при цьому знеструмився промисловий обʼєкт. Споживачів заживлено.

Учора вдень в об’єднаній енергосистемі України виникав профіцит, надлишки електроенергії постачались до Польщі сумарною величиною 699 МВт*год. Також через сонячну погоду та відповідно активний виробіток електроенергії сонячними електростанціями оператор системи передачі обмежував виробництво електроенергії з сумарною величиною 8531 МВт*год.

У пікові вечірні години споживання протягом двох годин на запит оператора системи передачі відбувалось екстрене постачання електроенергії з Польщі, Румунії та Словаччини. Сумарно 800 МВт*год.