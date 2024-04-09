Россияне атаковали подстанции в Полтавской и Львовской областях – Минэнерго

В ночь на 9 апреля российские войска атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Полтавской и Львовской областях. В то же время, отключение электричества применяют только на Харьковщине.

Об этом сообщили в министерстве энергетики Украины.

"Ночью враг атаковал высоковольтную подстанцию на Полтавщине - на территории возникло возгорание, которое было ликвидировано силами ГСЧС, пострадавших нет. Есть повреждения оборудования".

Также была атакована высоковольтная подстанция во Львовской области, зафиксировано возгорание оборудования. Пострадавших нет. Продолжается обзор и уточнение последствий ночных атак" , – говорится в сообщении.

Также в Днепропетровской области одновременно отключились две высоковольтные воздушные линии из-за боевых действий, при этом обесточился промышленный объект. Подачу электричества для потребителей возобновили.

Вчера днем в объединенной энергосистеме Украины возник профицит, излишки электроэнергии поставлялись в Польшу суммарной величиной 699 МВт*ч. Также из-за солнечной погоды и соответственно активной выработки электроэнергии солнечными электростанциями оператор системы передачи ограничивал производство электроэнергии с суммарной величиной 8531 МВт*ч.

В пиковые вечерние часы потребления в течение двух часов по запросу оператора системы передачи происходили экстренные поставки электроэнергии из Польши, Румынии и Словакии. Суммарно 800 МВт*ч.