РФ хотіла перекинути пошкоджений корабель "Серпухов" у Чорне море – ГУР
Російський ракетний корабель "Серпухов", який, за даними ГУР, був виведений із ладу на Балтиці, не брав участі в російсько-українській війні і через втрату частини Чорноморського флоту РФ розглядався для перекидання в Чорне море. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, повідомляє Радіо Свобода.
"Враховуючи втрати Чорноморського флоту такі сценарії компенсації розглядаються ворогом", – зазначив він.
Юсов додав: те, що корабель вигорів, означає, що судно залишається на плаву, але сучасне обладнання технологічне виведене з ладу, пошкоджене, і для того, щоби відремонтувати судно, треба тривалий час.
"Має потужності. Оскільки це той напрямок, де Росія змушена постійно погрожувати і НАТО. Але перекидання суден досить ускладнене. Зрозуміло, що Туреччина не пропускає військові кораблі. Інші шляхи логістичні існують, але вони складні і довгі. У будь-якому випадку розширення фактично театру бойових дій для російських флотів – це добрі новини", – каже Юсов.
Для військових об’єктів на території РФ безпечних місць немає, додав представник ГУР.
Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило 8 квітня, що в Росії був виведений із ладу ракетний корабель "Серпухов".
"7 квітня 2024 року на території військово-морської бази ворога в місті Балтійськ Калінінградської області Росії внаслідок пожежі виведено з ладу ракетний корабель "Серпухов". Через пожежу всередині ракетного корабля повністю знищено його засоби зв’язку й автоматизації", – йдеться в повідомленні.
Російська сторона це не коментувала.
"Серпухов" – російське судно проєкту 21631 "Буян-М", спущене на воду в 2015 році.
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