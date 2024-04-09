РФ хотела перебросить поврежденный корабль "Серпухов" в Черное море – ГУР

Российский ракетный корабль "Серпухов", который, по данным ГУР, был выведен из строя на Балтике, не участвовал в российско-украинской войне и из-за потери части Черноморского флота РФ рассматривался для опрокидывания в Черное море. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, сообщает Радио Свобода.

"Учитывая потери Черноморского флота, такие сценарии компенсации рассматриваются врагом" , - отметил он.

Юсов добавил: то, что корабль выгорел, означает, что судно остается на плаву, но современное технологическое оборудование выведено из строя, повреждено, и для того, чтобы отремонтировать судно, нужно длительное время.

"Имеет мощности. Поскольку это то направление, где Россия вынуждена постоянно угрожать и НАТО. Но опрокидывание судов достаточно затруднено. Понятно, что Турция не пропускает военные корабли. Другие пути логистические существуют, но они сложны и длинны. В любом случае расширение фактически театра боевых действий для российских флотов – это хорошие новости" , – говорит Юсов.

Для военных объектов на территории РФ безопасных мест нет, добавил представитель ГУРа.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило 8 апреля, что в России был выведен из строя ракетный корабль "Серпухов".

"7 апреля 2024 года на территории военно-морской базы врага в городе Балтийск Калининградской области России в результате пожара выведен из строя ракетный корабль "Серпухов". Из-за пожара внутри ракетного корабля полностью уничтожены его средства связи и автоматизации" , – говорится в сообщении.

Российская сторона это не комментировала.

"Серпухов" – российское судно проекта 21631 "Буян-М", спущенное на воду в 2015 году.

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