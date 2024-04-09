Офіс генпрокурора розслідує вбивство 54 українських військовополонених

Офіс генерального прокурора має 27 кримінальних проваджень за фактами страти окупантами українських військовополонених, йдеться про вбивство 54 захисників.﻿﻿ Про це заявив керівник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Юрій Бєлоусов в ефірі "Суспільного", повідомляє Українська правда.

Коментуючи відео, опубліковане в соцмережах 7 квітня, представник ОГП зазначив, що попередньо підтверджено: злочин відбувся біля Кринок на Херсонщині, але деталі ще перевіряються.

Бєлоусов закликав пам’ятати про близьких і не озвучувати передчасно імена загиблих.

"По цьому факту і попередніх ми відпрацьовуємо також командування, яке несе відповідальність за такі дії. Йдеться не лише про командирів підрозділів, а й про найвище військово-політичне керівництво. Тому що це – не поодинокий випадок, а свідчення політики РФ" , – сказав Бєлоусов.

За даними Офісу генпрокурора, випадки страт українських військовополонених фіксуються з березня 2022 року. Суд вже виніс вирок першому російському військовому за страту захисника на Чернігівщині. Розслідування ускладнює той факт, що у прокурорів та слідчих зазвичай немає доступу до місця злочину або можливості оглянути тіло.

Але, запевнив Бєлоусов, ця робота ведеться. Україна має унікальний досвід документування злочинів, навіть не маючи доступу до територі.

ОГП працює з Міжнародним кримінальним судом, Моніторинговою місією ООН, розвідувальними органами і неурядовими організаціями, які також збирають інформацію.