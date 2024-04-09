Офис генпрокурора расследует убийство 54 украинских военнопленных
Офис генерального прокурора имеет 27 уголовных производств по фактам казни оккупантами украинских военнопленных, речь идет об убийстве 54 защитников. Об этом заявил руководитель Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Юрий Белоусов в эфире "Суспільного", сообщает Украинская правда.
Комментируя видео, опубликованное в соцсетях 7 апреля, представитель ОГП отметил, что предварительно подтверждено: преступление произошло возле Крынок на Херсонщине, но детали еще проверяются.
Белоусов призвал помнить о близких и не озвучивать преждевременно имена погибших.
"По этому факту и предыдущих мы отрабатываем также командование, которое несет ответственность за такие действия. Речь идет не только о командирах подразделений, но и о высшем военно-политическом руководстве. Потому что это - не единичный случай, а свидетельство политики РФ", – сказал он.
По данным Офиса генпрокурора, случаи казней украинских военнопленных фиксируются с марта 2022 года. Суд уже вынес приговор первому российскому военному за казнь защитника на Черниговщине. Расследование осложняет тот факт, что у прокуроров и следователей обычно нет доступа к месту преступления или возможности осмотреть тело.
Но, заверил Белоусов, эта работа ведется. Украина имеет уникальный опыт документирования преступлений, даже не имея доступа к территории.
ОГП работает с Международным уголовным судом, Мониторинговой миссией ООН, разведывательными органами и неправительственными организациями, которые также собирают информацию.