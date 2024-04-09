Офис генпрокурора расследует убийство 54 украинских военнопленных

Офис генерального прокурора имеет 27 уголовных производств по фактам казни оккупантами украинских военнопленных, речь идет об убийстве 54 защитников.﻿﻿ Об этом заявил руководитель Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Юрий Белоусов в эфире "Суспільного", сообщает Украинская правда.

Комментируя видео, опубликованное в соцсетях 7 апреля, представитель ОГП отметил, что предварительно подтверждено: преступление произошло возле Крынок на Херсонщине, но детали еще проверяются.

Белоусов призвал помнить о близких и не озвучивать преждевременно имена погибших.

"По этому факту и предыдущих мы отрабатываем также командование, которое несет ответственность за такие действия. Речь идет не только о командирах подразделений, но и о высшем военно-политическом руководстве. Потому что это - не единичный случай, а свидетельство политики РФ" , – сказал он.

По данным Офиса генпрокурора, случаи казней украинских военнопленных фиксируются с марта 2022 года. Суд уже вынес приговор первому российскому военному за казнь защитника на Черниговщине. Расследование осложняет тот факт, что у прокуроров и следователей обычно нет доступа к месту преступления или возможности осмотреть тело.

Но, заверил Белоусов, эта работа ведется. Украина имеет уникальный опыт документирования преступлений, даже не имея доступа к территории.

ОГП работает с Международным уголовным судом, Мониторинговой миссией ООН, разведывательными органами и неправительственными организациями, которые также собирают информацию.