Екскомандувачку Медсил Остащенко звільнили з армії за рішенням ВЛК – Міноборони

Попередня очільниця Медичних сил ЗСУ генерал-майор Тетяна Остащенко звільнилася з військової служби за станом здоров’я та була знята з військового обліку.﻿﻿ Про це йдеться у відповідь міністерства оборони на запит, повідомляє Українська правда.

"Наказом міністра оборони від 10 лютого 2024 року генерал-майора медичної служби Тетяну Остащенко звільнено з військової служби у відставку за станом здоров’я. Підставою для звільнення стало видане військово-лікарською комісією свідоцтво про хворобу Тетяни Остащенко із висновком про її непридатність до військової служби із виключенням з військового обліку" , – зазначили у Міноборони.

Як свідчить дата звільнення, Остащенко пішла з армії через два місяці після її відставки з посади командувачки Медсил.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року президент Володимир Зеленський звільнив Тетяну Остащенко з посади командувача Медичних сил Збройних Сил України і призначив на цю посаду начальника військового госпіталя у Києві Анатолія Казмірчука.

На звільненні Остащенко наполягали парамедики та волонтери, які займаються медичним забезпеченням Сил оборони.