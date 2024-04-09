Экс-командующую Медсил Остащенко уволили из армии по решению ВВК – Минобороны

Предыдущая руководительница Медицинских сил ВСУ генерал-майор Татьяна Остащенко уволилась с военной службы по состоянию здоровья и была снята с воинского учета.﻿﻿ Об этом говорится в ответе министерства обороны на запрос, сообщает Украинская правда.

"Приказом министра обороны от 10 февраля 2024 года генерал-майор медицинской службы Татьяна Остащенко уволена с военной службы в отставку по состоянию здоровья. Основанием для увольнения стало выданное военно-врачебной комиссией свидетельство о болезни Татьяны Остащенко с заключением о ее непригодности к военной службе с исключением с воинского учета" , – сообщили в Минобороны.

Как свидетельствует дата увольнения, Остащенко ушла из армии через два месяца после ее отставки с должности командующей Медсил.

Напомним, в ноябре 2023 года президент Владимир Зеленский уволил Татьяну Остащенко с должности командующего Медицинских сил Вооруженных Сил Украины и назначил на эту должность начальника военного госпиталя в Киеве Анатолия Казмирчука.

На увольнении Остащенко настаивали парамедики и волонтеры, которые занимаются медицинским обеспечением Сил обороны.