Британська розвідка: У РФ виникли проблеми з виробництвом крилатих ракет

Розвідка Великої Британії розповіла про проблеми, які виникли в РФ з виробництвом справних ракет повітряного базування AS-23a KODIAK (натовське позначення – Х-101, Х-102), якими вона б'є по об'єктах енергетичної інфраструктури України, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в новому розвідувальному огляді британського Міноборони.

Відомство звернуло увагу на світлини з відкритих джерел від 31 березня 2024 року, де видно уламки ракети, що впали в полі в Саратовській області на півдні РФ, які, припускають британські аналітики, виявилися уламками ракети Х-101 або Х-102.

"Дуже ймовірно, що уламки є результатом несправності ракети, яку запустили в бік України раніше цього ранку" , – йдеться в огляді.

В Міноборони Британії нагадали, що в Саратовській області знаходиться аеродром Енгельс, де базується кілька бомбардувальників російської стратегічної авіації.