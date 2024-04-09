Британская разведка: У РФ возникли проблемы с производством крылатых ракет

Разведка Великобритании рассказала о проблемах, которые возникли в РФ с производством исправных ракет воздушного базирования AS-23a KODIAK (натовское обозначение – Х-101, Х-102), которыми она бьет по объектам энергетической инфраструктуры Украины, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в новом разведывательном обзоре британского Минобороны.

Ведомство обратило внимание на фотографии из открытых источников от 31 марта 2024 года, где видны обломки ракеты, упавшие в поле в Саратовской области на юге РФ, которые, предполагают британские аналитики, оказались обломками ракеты Х-101 или Х-102.

"Очень вероятно, что обломки являются результатом неисправности ракеты, которую запустили в сторону Украины ранее этим утром" , – говорится в обзоре.

В Минобороны Британии напомнили, что в Саратовской области находится аэродром Энгельс, где базируется несколько бомбардировщиков российской стратегической авиации.