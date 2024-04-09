В Україні планують побудувати завод з виробництва ядерного палива

НАЕК "Енергоатом" запланував будівництво заводу з виробництва тепловидільних збірок біля міста Южноукраїнськ, поблизу якого розташована Південноукраїнська атомна електростанція.﻿ Про це заявив в.о. голови правління компанії Петро Котін, повідомляє Економічна правда.

"Завод ми вирішили розмістити біля міста Южноукраїнськ. Навіть не очікував, що така велика підтримка буде забезпечена від мешканців міста" , - сказав Котін.

Він додав, що виробництво базуватиметься на технології американської компанії Westinghouse.

Тепловидільна збірка є кінцевим продуктом, який використовується як паливо атомних електростанцій.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів на засіданні 2 квітня схвалив законопроєкт про будівництво третього та четвертого енергоблоків Хмельницької атомної електростанції.

На Хмельницьку АЕС завезли перші партії ядерного палива Westinghouse. Відтепер всі вітчизняні атомні електростанції працюватимуть на американському паливі.