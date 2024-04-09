В Украине планируют построить завод по производству ядерного топлива

НАЭК "Энергоатом" запланировал строительство завода по производству тепловыделяющих сборок возле города Южноукраинск, вблизи которого расположена Южноукраинская атомная электростанция.﻿ Об этом заявил и.о. председателя правления компании Петр Котин, сообщает Экономическая правда.

"Завод мы решили разместить возле города Южноукраинск. Даже не ожидал, что такая большая поддержка будет обеспечена от жителей города" , - сказал Котин.

Он добавил, что производство будет базироваться на технологии американской компании Westinghouse.

Тепловыделяющая сборка является конечным продуктом, который используется в качестве топлива атомных электростанций.

Напомним, на Хмельницкую АЭС завезли первые партии ядерного топлива Westinghouse. Отныне все отечественные атомные электростанции будут работать на американском топливе.