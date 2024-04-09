В Украине планируют построить завод по производству ядерного топлива
НАЭК "Энергоатом" запланировал строительство завода по производству тепловыделяющих сборок возле города Южноукраинск, вблизи которого расположена Южноукраинская атомная электростанция. Об этом заявил и.о. председателя правления компании Петр Котин, сообщает Экономическая правда.
"Завод мы решили разместить возле города Южноукраинск. Даже не ожидал, что такая большая поддержка будет обеспечена от жителей города", - сказал Котин.
Он добавил, что производство будет базироваться на технологии американской компании Westinghouse.
Тепловыделяющая сборка является конечным продуктом, который используется в качестве топлива атомных электростанций.
Напомним, на Хмельницкую АЭС завезли первые партии ядерного топлива Westinghouse. Отныне все отечественные атомные электростанции будут работать на американском топливе.