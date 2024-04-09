ЄС екстрено відправив в Україну майже 170 генераторів великої потужності

Євросоюз надіслав екстрену допомогу Києву у вигляді 167 генераторів після російських атак на її енергетичну інфраструктуру, які вже прямують в Україну. Про це йдеться у пресрелізі Єврокомісії, повідомляє Європейська правда.

Згідно з повідомленням Єврокомісії, Австрія, Німеччина, Швеція та Нідерланди запропонували 157 електрогенераторів різної потужності через Механізм цивільного захисту ЄС, водночас Євросоюз надав десять електрогенераторів великої потужності з власних запасів вартістю 3,57 млн євро.

"Кожен з цих (десяти) потужних генераторів потужністю 1 МВт може забезпечити електроенергією лікарню середнього розміру в умовах надзвичайної ситуації" , – йдеться в заяві.

За словами комісара з питань управління кризовими ситуаціями Янеза Ленарчича, план РФ занурити Україну в темряву не матиме успіху, адже "ЄС працює цілодобово, щоб підтримати енергопостачання в Україні".

"Це підкреслює важливість готовності для ефективного реагування на кризу. Я також дякую Австрії, Німеччині, Швеції та Нідерландам за їхні негайні пропозиції щодо надання Україні генераторів через Механізм цивільного захисту ЄС" , – додав він.

Координаційний центр ЄС з реагування на надзвичайні ситуації перебуває в тісному контакті з українською владою на місцях для надання подальшої допомоги в разі необхідності, зазначають у пресрелізі.