ЕС экстренно отправил в Украину почти 170 генераторов большой мощности

Евросоюз направил экстренную помощь Украине в виде 167 генераторов после российских атак на ее энергетическую инфраструктуру, сообщает Европейская правда.

Согласно сообщению Еврокомиссии, Австрия, Германия, Швеция и Нидерланды предложили 157 электрогенераторов различной мощности через Механизм гражданской защиты ЕС, в то же время Евросоюз предоставил десять электрогенераторов большой мощности из собственных запасов стоимостью 3,57 млн евро. Помощь уже направляется в Украину.

"Каждый из этих (десяти) мощных генераторов мощностью 1 МВт может обеспечить электроэнергией больницу среднего размера в условиях чрезвычайной ситуации" , – говорится в заявлении.

По словам комиссара по вопросам управления кризисными ситуациями Янеза Ленарчича, план РФ погрузить Украину в темноту не будет иметь успеха, ведь "ЕС работает круглосуточно, чтобы поддержать энергоснабжение в Украине".

"Это подчеркивает важность готовности для эффективного реагирования на кризис. Я также благодарю Австрию, Германию, Швецию и Нидерланды за их немедленные предложения о предоставлении Украине генераторов через Механизм гражданской защиты ЕС" , – добавил он.

Координационный центр ЕС по реагированию на чрезвычайные ситуации находится в тесном контакте с украинскими властями на местах для оказания дальнейшей помощи в случае необходимости, отмечается в пресс-релизе.