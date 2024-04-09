В Україні з початку року видали понад 150 ліцензій на азартні ігри

У першому кварталі року Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) видала 152 ліцензії у сфері діяльності з організації та проведення азартних ігор, повідомляє Економічна правда.

Загалом до КРАІЛ надійшло 194 заяви про отримання ліцензій, ліцензії видали за 152 зверненнями.

Серед виданих ліцензій:

3 - на провадження діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор

1 - на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі інтернет

9 - на гральні столи

1 - на гральний стіл із кільцем рулетки

138 - на гральні автомати (зокрема з урахуванням заяв, що надійшли наприкінці 2023 року).

Ще дві заяви залишили без розгляду, оскільки документи були подані не в повному обсязі та не містили обов'язкових даних. Також КРАІЛ прийняв одне рішення про відмову у видачі ліцензій.

До регулятора також було подано шість заяв на отримання дозволів, що підтверджують відповідність приміщення для організації та проведення азартних ігор в ігровому закладі. За результатами їх розгляду було ухвалено рішення про видання двох дозволів.