В Украине с начала года выдали более 150 лицензий на азартные игры

В первом квартале года Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) выдала 152 лицензии в сфере деятельности по организации и проведению азартных игр, сообщает Экономическая правда.

Всего в КРАИЛ поступило 194 заявления о получении лицензий, лицензии выдали по 152 обращениям.

Среди выданных лицензий:

3 - на осуществление деятельности по предоставлению услуг в сфере азартных игр

1 - на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети интернет

9 - на игорные столы

1 - на игровой стол с кольцом рулетки

138 - на игровые автоматы (в том числе с учетом заявлений, поступивших в конце 2023 года).

Еще два заявления оставили без рассмотрения, поскольку документы были поданы не в полном объеме и не содержали обязательных данных. Также КРАИЛ принял одно решение об отказе в выдаче лицензий.

В регулятор также было подано шесть заявлений на получение разрешений, подтверждающих соответствие помещения для организации и проведения азартных игр в игровом заведении. По результатам их рассмотрения было принято решение о выдаче двух разрешений.