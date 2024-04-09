У Швейцарії розповіли, на якому етапі підготовка до "Саміту миру"
Підготовчі роботи з організації у Швейцарії інавгураційного "Саміту миру" тривають, нині уточнюються деталі щодо місця, дати та учасників. Про це заявила президент Швейцарії Віола Амгерд під час спільної з австрійським колегою пресконференції у вівторок у Відні, повідомляє Укрінформ.
"Щодо питання організації. Робота над цим триває. Ми перебуваємо в процесі уточнення деталей щодо місця, дати та країн-учасниць ("Саміту миру" - ред.). Я поки що не можу коментувати деталі", - сказала Амгерд.
За її словами, тема війни РФ проти України та організація "Саміту миру" у Швейцарії обговорювалася на зустрічі з австрійським президентом.
"Метою цієї конференції є вироблення спільного розуміння та конкретних кроків для успішного мирного процесу. Це вимагатиме відданості та волі значної частини міжнародної спільноти. Ми вдячні, що можемо розраховувати на Австрію в організації та, звичайно, в участі в конференції", - сказала Амгерд.
Раніше президент Володимир Зеленський заявив 6 квітня, що найближчими днями узгодить з президентом Швейцарії конкретну дату проведення першого інавгураційного саміту миру.
Напередодні агентство Bloomberg з посиланням на джерела повідомило, що саміт миру у Швейцарії може відбутися 16-17 червня.