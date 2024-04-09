В Швейцарии рассказали, на каком этапе подготовка к "Саммиту мира"

Подготовительные работы по организации в Швейцарии инаугурационного "Саммита мира" продолжаются, сейчас уточняются детали о месте, дате и участниках. Об этом заявила президент Швейцарии Виола Амгерд во время совместной с австрийским коллегой пресс-конференции во вторник в Вене, сообщает Укринформ.

"О вопросе организации. Работа над этим продолжается. Мы находимся в процессе уточнения деталей относительно места, даты и стран-участниц ("Саммита мира" - ред.). Я пока не могу комментировать детали" , - сказала Амгерд.

По ее словам, тема войны РФ против Украины и организация "Саммита мира" в Швейцарии обсуждалась на встрече с австрийским президентом.

"Целью этой конференции является выработка совместного понимания и конкретных шагов для успешного мирного процесса. Это потребует преданности и воли значительной части международного сообщества. Мы благодарны, что можем рассчитывать на Австрию в организации и, конечно, в участии в конференции" , - сказала Амгерд.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил 6 апреля, что в ближайшие дни согласует с президентом Швейцарии конкретную дату проведения первого инаугурационного саммита мира.

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что саммит мира в Швейцарии может пройти 16-17 июня.