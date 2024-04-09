Удар по Костянтинівці: є загиблий, ще троє – поранені

Внаслідок удару російських військ по Костянтинівці загинула одна людина, троє отримали поранення.

Про це повідомив﻿ голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Костянтинівка зазнала авіаудару — наразі відомо про 1 загиблого і 2 поранених. Крім того, під завалами одного з будинків, можливо, перебувають ще 2 людини — триває пошукова операція" , – йдеться в повідомленні.

Всього авіабомбою пошкоджено 27 приватних будинків, 3 багатоповерхівки, 2 інфраструктурні об’єкти та адмінбудівлю.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли про обстріл Костянтинівки, в результаті якого під завалами можуть перебувати жінка з дитиною.