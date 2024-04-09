Удар по Константиновке: есть погибший, еще трое – ранены

В результате удара российских войск по Константиновке погиб один человек, трое получили ранения.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

"Константиновка потерпела авиаудар — пока известно о 1 погибшем и 2 раненых. Кроме того, под завалами одного из домов, возможно, находятся еще 2 человека — продолжается поисковая операция" , – говорится в сообщении.

Всего авиабомбой повреждено 27 частных домов, 3 многоэтажки, 2 инфраструктурных объекта и админздание.

Напомним, ранее СМИ сообщали об обстреле Константиновки, в результате которого под завалами могут находиться женщина с ребенком.