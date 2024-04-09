Генштаб: Росіяни здійснили понад 40 атак на двох напрямках

Від початку доби 9 квітня українські війська відбили сумарно більше 40 атак на Бахмутському і Новопавлівському напрямку, повідомляє Українська правда.

Про це говорить зведення Генштабу ЗСУ.

Протягом доби зафіксовано 66 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 7 ракетних та 73 авіаційних удари, здійснив 81 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

В Генштабі повідомляють, що найбільше атак окупантів українські воїни відбили на Бахмутському напрямку.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 25 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Роздолівка, Часів Яр, Новий, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.

Також на Новопавлівському напрямку вдалося відбити 20 атак ворога.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, східніше Водяного, Урожайне де ворог, за підтримки авіації, 20 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Куп’янському напрямку відбито 2 атаки, на Лиманському – 3 атаки, на Авдіївському – 6 атак, на Оріхівському – 3 атаки.

На лівому березі Херсонщини російські війська протягом доби здійснили 1 атаку на позиції українських військ в районі населеного пункту Кринки.