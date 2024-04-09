Генштаб: Россияне совершили более 40 атак на двух направлениях

С начала суток 9 апреля украинские войска отбили суммарно более 40 атак на Бахмутском и Новопавловском направлении, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сводка Генштаба ВСУ.

В течение суток зафиксировано 66 боевых столкновений. В общем, враг нанес 7 ракетных и 73 авиационных удара, совершил 81 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В Генштабе сообщают, что больше всего атак оккупантов украинские воины отбили на Бахмутском направлении.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражено 25 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Раздоловка, Часов Яр, Новый, Клищеевка, Андреевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение.

Также на Новопавловском направлении удалось отбить 20 атак врага.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, восточнее Водяного, Урожайное где враг, при поддержке авиации, 20 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Купянском направлении отбито 2 атаки, на Лиманском - 3 атаки, на Авдеевском - 6 атак, на Ореховском - 3 атаки.

На левом берегу Херсонщины российские войска в течение суток совершили 1 атаку на позиции украинских войск в районе населенного пункта Крынки.