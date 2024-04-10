Байден планує заборонити американським компаніям використовувати російське ПО – CNN

Адміністрація президента США Джо Байдена готується заборонити приватним компаніям і, можливо, громадянам США використовувати програмне забезпечення, виготовлене російською компанією "Лабораторія Касперського". Причина - занепокоєння щодо національної безпеки, пише Вадим Ребрина, РБК-Україна.

Телеканал CNN отримав цю інформацію від п’ятьох американських чиновників.

Рішення може бути прийняте вже цього місяця. Воно передбачає використання відносно нових повноважень Міністерства торгівлі США, заснованих на указах президентів Джо Байдена і Дональда Трампа, для заборони "Лабораторії Касперського" надавати певні продукти та послуги у США.

Урядовим установам США вже заборонено використовувати програмне зазначеного російського виробника. Тепер заборону планується поширити на приватні компанії.

Джерела повідомили CNN, що однією з цілей такого кроку буде зниження будь-якого ризику для критичної інфраструктури США. Проект початкового рішення стосувався також громадян США, але міг бути змінений.

Очікується, що заходи будуть вжиті до антивірусного програмного забезпечення.

Телеканал зазначає, що, згідно із законодавством США, "Лабораторія Касперського" може оскаржити початкове рішення щодо заборони використання її продуктів або укласти угоду з урядом, яка пом’якшить занепокоєння щодо безпеки США, до оголошення будь-якого остаточного рішення з боку Міністерства торгівлі.

За даними компанії, які наводить CNN, її програмними продуктами користуються понад 400 мільйонів людей і 240 000 компаній у всьому світі. Скільки з цих людей і компаній знаходяться в США, невідомо. Але офіційні особи США вважають, що ризик, який представляє програмне забезпечення для інфраструктури США, достатньо високий.

У 2017 році Bloomberg повідомляв, що "Лабораторія Касперського" розробляла спеціальні технології для Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії і передавала їй дані хакерів.

Того ж року компанія закрила свій підрозділ у Вашингтоні, завданням якого було постачання рішень для держорганів Сполучених Штатів Америки.

У квітні 2023 року The Wall Street Journal писала, що Сполучені Штати планують обмежити можливість використання продуктів "Лабораторії Касперського".