Байден планирует запретить американским компаниям использовать российское ПО – CNN

Администрация президента США Джо Байдена готовится запретить частным компаниям и, возможно, гражданам США использовать программное обеспечение, произведенное российской компанией "Лаборатория Касперского". Причина - беспокойство по поводу национальной безопасности, пишет Вадим Ребрина, РБК-Украина.

Телеканал CNN получил эту информацию от пяти американских чиновников.

Решение может быть принято уже в этом месяце. Оно предусматривает использование относительно новых полномочий Министерства торговли США, основанных на указах президентов Джо Байдена и Дональда Трампа, для запрета "Лаборатории Касперского" предоставлять определенные продукты и услуги в США.

Правительственным учреждениям США уже запрещено использовать программное обеспечение указанного российского производителя. Теперь запрет планируется распространить на частные компании.

Источники сообщили CNN, что одной из целей такого шага будет минимизация любого риска для критической инфраструктуры США. Проект первоначального решения касался также граждан США, но мог быть изменен.

Ожидается, что меры будут приняты против антивирусного программного обеспечения.

Телеканал отмечает, что, согласно законодательству США, "Лаборатория Касперского" может обжаловать первоначальное решение о запрете использования ее продуктов или заключить соглашение с правительством, которое смягчит беспокойство относительно безопасности США до объявления любого окончательного решения со стороны Министерства торговли.

По данным компании, которые приводит CNN, ее программными продуктами пользуется более 400 миллионов человек и 240 000 компаний по всему миру. Сколько из этих людей и компаний находятся в США, неизвестно. Но официальные лица США считают, что риск, который представляет программное обеспечение для инфраструктуры США, достаточно высок.

В 2017 году Bloomberg сообщал, что Лаборатория Касперского разрабатывала специальные технологии для Федеральной службы безопасности (ФСБ) России и передавала ей данные хакеров.

В том же году компания закрыла свое подразделение в Вашингтоне, задачей которого были поставки решений для госорганов Соединенных Штатов Америки.

В апреле 2023 года The Wall Street Journal писала, что Соединенные Штаты планируют ограничить возможность использования продуктов "Лаборатории Касперского".