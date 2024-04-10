В ISW розповіли, як Москва намагається кинути виклик суверенітету Вірменії

Російські військові затримали ще одного російського громадянина у Вірменії. Таким чином, ймовірно, Росія намагається встановити військову та політичну владу над Вірменією та кинути виклик суверенітету країни.﻿﻿ Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.

Це трапилося на тлі тривалого погіршення вірмено-російських відносин.

Вірменське відділення міжнародної правозахисної організації Гельсінська громадянська асамблея у Ванадзорі 9 квітня повідомило, що російська військова поліція на російській 102-й військовій базі в Гюмрі у Вірменії затримала громадянина Росії Анатолія Щетіна.

Чоловіка затримали за дезертирство та мають намір примусово перевести до Росії.

Юрист Гельсінської громадянської асамблеї Ані Чатінян повідомила, що організація направила заяву про злочин до Генпрокуратури Вірменії та що російські правоохоронні органи не мають права затримувати людей у Вірменії і мають передати справу вірменським правоохоронним органам.

Генеральна прокуратура Вірменії повідомила, що опрацювала звіт Гельсінської громадянської асамблеї відповідно до своїх процедур. Російська військова поліція на 102-й військовій базі раніше затримувала громадянина Росії у Вірменії за дезертирство в грудні 2023 року.

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян у лютому 2024 року відреагував на арешт чоловіка, що трапився у грудні 2023 року та заявив, що влада Вірменії розслідує інцидент і що Вірменія "не може миритися з незаконними діями на [своїй] території".

Ключові висновки ISW за 9 квітня