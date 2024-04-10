В ISW рассказали, как Москва пытается бросить вызов суверенитету Армении

Российские военные задержали еще одного российского гражданина в Армении. Таким образом, вероятно, Россия пытается установить военную и политическую власть над Арменией и бросить вызов суверенитету Армении.﻿﻿ Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.

Это случилось на фоне длительного ухудшения армяно-российских отношений.

Армянское отделение международной правозащитной организации Хельсинкская гражданская ассамблея в Ванадзоре 9 апреля сообщило, что российская военная полиция на российской 102-й военной базе в Гюмри в Армении задержала гражданина России Анатолия Щетина.

Мужчину задержали за дезертирство и намерены принудительно перевести в Россию.

Юрист Хельсинской гражданской ассамблеи Ани Чатинян сообщила, что организация направила заявление о преступлении в Генпрокуратуру Армении и что российские правоохранительные органы не имеют права задерживать людей в Армении и должны передать дело армянским правоохранительным органам.

Генеральная прокуратура Армении сообщила, что обработала отчет Хельсинкской гражданской ассамблеи в соответствии со своими процедурами. Российская военная полиция на 102-й военной базе ранее задерживала гражданина России в Армении за дезертирство в декабре 2023 года.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в феврале 2024 года отреагировал на арест мужчины, случившийся в декабре 2023 года, и заявил, что власти Армении расследуют инцидент и что Армения "не может мириться с незаконными действиями на [своей] территории".

Ключевые выводы ISW за 9 апреля