Курс валют НБУ на 10 квітня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 10 квітня 2024 року

Курс долара , порівняно з 9 квітня, зріс на 1 коп. до 38.9945 за 1 долар.

Євро подорожчав на 15 коп. до 42.3519 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подорожчав на 24 коп. до 49.4411 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 12 коп. до 43.1427 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 9 коп. до 9.9519 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 38.994 500 EUR Євро 42.351 900 GBP Фунт стерлінгів 49.441 100 CHF Швейцарський франк 43.142 700 PLN Польський злотий 9.951 900

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.