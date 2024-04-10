Курс валют НБУ на 10 квітня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 10 квітня 2024 року
Курс долара , порівняно з 9 квітня, зріс на 1 коп. до 38.9945 за 1 долар.
Євро подорожчав на 15 коп. до 42.3519 за 1 євро.
Фунт стерлінгів подорожчав на 24 коп. до 49.4411 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подорожчав на 12 коп. до 43.1427 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подорожчав на 9 коп. до 9.9519 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|38.994 500
|EUR
|Євро
|42.351 900
|GBP
|Фунт стерлінгів
|49.441 100
|CHF
|Швейцарський франк
|43.142 700
|PLN
|Польський злотий
|9.951 900
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.