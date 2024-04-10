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Курс валют НБУ на 10 квітня

Курс валют НБУ на 10 квітня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 10 квітня 2024 року

Курс долара , порівняно з 9 квітня, зріс на 1 коп. до 38.9945 за 1 долар.

Євро подорожчав на 15 коп. до 42.3519 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подорожчав на 24 коп. до 49.4411 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 12 коп. до 43.1427 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 9 коп. до 9.9519 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 38.994 500 +0.0063
EUR Євро 42.351 900 +0.1511
GBP Фунт стерлінгів 49.441 100 +0.238
CHF Швейцарський франк 43.142 700 +0.1236
PLN Польський злотий 9.951 900 +0.0865

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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