Курс валют НБУ на 10 апреля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 10 апреля 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 9 апреля, вырос на 1 коп до 38.9945 за 1 доллар.

Евро подорожал на 15 коп до 42.3519 за 1 евро.

Фунт стерлингов подорожал на 24 коп до 49.4411 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 12 коп до 43.1427 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 9 коп до 9.9519 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 38.994 500 EUR Евро 42.351 900 GBP Фунт стерлингов 49.441 100 CHF Швейцарский франк 43.142 700 PLN Польский злотый 9.951 900

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.