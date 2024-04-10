Курс валют НБУ на 10 апреля
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 10 апреля 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 9 апреля, вырос на 1 коп до 38.9945 за 1 доллар.
Евро подорожал на 15 коп до 42.3519 за 1 евро.
Фунт стерлингов подорожал на 24 коп до 49.4411 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подорожал на 12 коп до 43.1427 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подорожал на 9 коп до 9.9519 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|38.994500
|EUR
|Евро
|42.351900
|GBP
|Фунт стерлингов
|49.441100
|CHF
|Швейцарский франк
|43.142700
|PLN
|Польский злотый
|9.951900
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.