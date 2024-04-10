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Курс валют НБУ на 10 апреля

Курс валют НБУ на 10 апреля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 10 апреля 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 9 апреля, вырос на 1 коп до 38.9945 за 1 доллар.

Евро подорожал на 15 коп до 42.3519 за 1 евро.

Фунт стерлингов подорожал на 24 коп до 49.4411 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 12 коп до 43.1427 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 9 коп до 9.9519 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 38.994500 +0.0063
EUR Евро 42.351900 +0.1511
GBP Фунт стерлингов 49.441100 +0.238
CHF Швейцарский франк 43.142700 +0.1236
PLN Польский злотый 9.951900 +0.0865

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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