Зеленський пояснив, чому Шольц відмовляється передавати Taurus

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відмовляється постачати крилаті ракети Taurus Україні через ядерні погрози з боку Росії﻿. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Bild, повідомляє Ділова столиця.

"Я думаю, що питання не таке просте. Наскільки я розумію, канцлер каже, що Німеччина не є ядерною державою і що це найсильніша система озброєнь у Німеччині. І Шольц не може залишити свою країну без цієї системи озброєнь" , – сказав український президент.

На запитання, чи має стосунок відмова у Taurus до ядерних погроз російського диктатора Володимира Путіна, Зеленський відповів ствердно.

"Шольц сказав, що так воно і є. Але я не думаю, що це захистить світ від ядерної загрози з боку Росії" , – додав президент України.

Зеленський вважає, що жодна зброя не може бути "дійсно корисною" у разі ядерної війни, навіть ATACMS або F-16.