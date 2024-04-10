Зеленський пояснив, чому Шольц відмовляється передавати Taurus
Канцлер Німеччини Олаф Шольц відмовляється постачати крилаті ракети Taurus Україні через ядерні погрози з боку Росії. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Bild, повідомляє Ділова столиця.
"Я думаю, що питання не таке просте. Наскільки я розумію, канцлер каже, що Німеччина не є ядерною державою і що це найсильніша система озброєнь у Німеччині. І Шольц не може залишити свою країну без цієї системи озброєнь", – сказав український президент.
На запитання, чи має стосунок відмова у Taurus до ядерних погроз російського диктатора Володимира Путіна, Зеленський відповів ствердно.
"Шольц сказав, що так воно і є. Але я не думаю, що це захистить світ від ядерної загрози з боку Росії", – додав президент України.
Зеленський вважає, що жодна зброя не може бути "дійсно корисною" у разі ядерної війни, навіть ATACMS або F-16.
"Відповідь вибухонебезпечна, тому що канцлер Олаф Шольц поки що виправдовував свою відмову у Taurus інакше: а саме тим, що він не хоче перетворювати Німеччину на партію війни, адже Україна може використовувати ракети Taurus для ураження цілей на території Росії", – пояснюють у Bild.