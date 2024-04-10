Зеленский объяснил, почему Шольц отказывается передавать Taurus
Канцлер Германии Олаф Шольц отказывается поставлять крылатые ракеты Taurus Украине из-за ядерных угроз со стороны России. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bild, сообщает Деловая столица.
"Я думаю, что вопрос не такой простой. Насколько я понимаю, канцлер говорит, что Германия не является ядерной державой и что это самая сильная система вооружений в Германии. И Шольц не может оставить свою страну без этой системы вооружений", — сказал украинский президент.
На вопрос, имеет ли отношение отказ в Taurus к ядерным угрозам российского диктатора Владимира Путина, Зеленский ответил утвердительно.
"Шольц сказал, что так оно и есть. Но я не думаю, что это защитит мир от ядерной угрозы со стороны России", — добавил президент Украины.
Зеленский считает, что ни одно оружие не может быть "действительно полезным" в случае ядерной войны, даже ATACMS или F-16.
"Ответ взрывоопасен, потому что канцлер Олаф Шольц пока оправдывал свой отказ в Taurus иначе: а именно тем, что он не хочет превращать Германию в партию войны, ведь Украина может использовать ракеты Taurus для поражения целей на территории России", — объясняют в Bild.