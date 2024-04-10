Зеленский объяснил, почему Шольц отказывается передавать Taurus

Канцлер Германии Олаф Шольц отказывается поставлять крылатые ракеты Taurus Украине из-за ядерных угроз со стороны России﻿. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bild, сообщает Деловая столица.

"Я думаю, что вопрос не такой простой. Насколько я понимаю, канцлер говорит, что Германия не является ядерной державой и что это самая сильная система вооружений в Германии. И Шольц не может оставить свою страну без этой системы вооружений" , — сказал украинский президент.

На вопрос, имеет ли отношение отказ в Taurus к ядерным угрозам российского диктатора Владимира Путина, Зеленский ответил утвердительно.

"Шольц сказал, что так оно и есть. Но я не думаю, что это защитит мир от ядерной угрозы со стороны России" , — добавил президент Украины.

Зеленский считает, что ни одно оружие не может быть "действительно полезным" в случае ядерной войны, даже ATACMS или F-16.