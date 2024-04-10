ППО вночі знищила 14 "Шахедів" – Повітряні сили
У ніч на 10 квітня вдарили по Україні безпілотниками типу Shahed та ракетами різних типів. Сили ППО знищили 14 "Шахедів".
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Російські війська запустили 17 "Шахедів" із мису Чауда, двома крилатими ракетами "Іскандер-К" та однією балістичною ракетою "Іскандер-М" з окупованого Криму.
"Усього збито 14 "Шахедів" на Миколаївщині та Одещині. Крім того, близько 20:00 9 квітня знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59, якими ворог атакував Одесу", – йдеться в повідомленні.
Відбивали удар зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України.