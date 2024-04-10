ППО вночі знищила 14 "Шахедів" – Повітряні сили

У ніч на 10 квітня вдарили по Україні безпілотниками типу Shahed та ракетами різних типів. Сили ППО знищили 14 "Шахедів".

Про це повідомив﻿ командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Російські війська запустили 17 "Шахедів" із мису Чауда, двома крилатими ракетами "Іскандер-К" та однією балістичною ракетою "Іскандер-М" з окупованого Криму.

"Усього збито 14 "Шахедів" на Миколаївщині та Одещині. Крім того, близько 20:00 9 квітня знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59, якими ворог атакував Одесу" , – йдеться в повідомленні.

Відбивали удар зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України.